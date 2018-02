Spits Akindayini schiet Hoek naar vijfde overwinning op rij

Daniel Akindayini was met twee treffers de man van de wedstrijd. (foto: Orange Pictures)

Hoek begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam zelfs in de elfde minuut op voorsprong. Aanvaller Van Renterghem werd neergehaald in het strafschopgebied, waarna spits Daniel Akindayini de penalty voor de thuisploeg benutte.

Kort daarna moest Hoek echter met tien spelers verder. Verbrugge maakte volgens de scheidsrechter een overtreding op een doorgebroken speler en werd resoluut van het veld gestuurd. Het zag er daardoor niet rooskleurig uit voor Hoek, maar de ploeg hield goed stand.

In de tweede helft moest Patrick Fonseca (Jodan Boys) er af voor een soortgelijke overtreding als Van Renterghem. Fonseca haalde een doorgebroken speler neer en kreeg daarvoor een rode kaart. Hoek maakte daarvan optimaal gebruik en besliste de wedstrijd in de 83e via een tweede treffer van Akindayini.

Scoreverloop

1-0 Akindayini (11)

2-0 Akindayini (83)

Bijzonderheden

18' Rode kaart voor Verbrugge (Hoek) na het neerhalen van een doorgebroken speler.

66' Rode kaart voor Fonseca (Jodan Boys) na het neerhalen van een doorgebroken speler.





Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Verbrugge, Van den Bergh, Chergui, Vandepitte, Verwilligen, Impens, Leroy, Van Renterghem, Akindayini