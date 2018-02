Van 't Hof bezorgt Bruse Boys broodnodige zege

Sander van 't Hof scoorde twee keer namens Bruse Boys tegen Oude Maas (foto: Omroep Zeeland)

Bruse Boys kwam vroeg op achterstand toen Elvis Versluis na 18 minuten een vrije trap achter doelman Bins plaatste. Vlak erna scoorde Van 't Hof zijn eerste treffer, toen hij een voorzet van Vroegindeweij tot doelpunt promoveerde. Ruim tien minuten later was het voor de tweede keer raak voor de spits; nu was Ketting de aangever.



De wedstrijd bleef lang spannend, maar Bruse Boys, dat in de laatste tien minuten vooral moest tegenhouden, trok de overwinning over de streep en kan nu naar boven kijken. In de stand blijft Bruse Boys laatste, met één punt achterstand op SHO, dat wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld.

Scoreverloop:

0-1 Versluis (18)

1-1 Van 't Hof (21)

2-1 Van 't Hof (32)

Opstelling Bruse Boys

Bins, Lindhout, Willemse, Vroegindeweij, Ketting, Maaskant, Potappel (Rudo van den Berge/87), Nieuwland (Koen van den Berge/71), Dorst, Van 't Hof (Den Hollander/65), Hoep