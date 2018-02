Modeontwerpers veroveren Zeeuws Museum

Ze kregen van het museum een aantal omschrijvingen van objecten uit de collectie die door bezoekers van het museum waren ingesproken. Daar moesten ze mee aan de slag zonder te weten welk voorwerp, kledingstuk of kunstwerk er achter de beschrijving zat.

Het resultaat van dat werk is nu te zien, een bonte verzameling van zestig kunstwerken, uitgestald op sokkels met een gouden drukknop. Via de knop hoor je de omschrijving van het oorspronkelijke museumstuk en kan je als bezoeker nog op zoek naar het origineel in het depotkamertje op de tentoonstelling.

Elke ontwerper heeft een eigen kleur. Gino Anthonisse werkt in rood, Christa van der Meer met roze, Dewi Bekker heeft geel en Anouk van Klaveren maakt alle werken in turquoise.

Een enorme roze gewatteerde jas bijvoorbeeld van ontwerper Christa van der Meer is beschreven door een Vlaamse bezoeker aan het museum. Zij ziet een werkhemd uit de Walcherse dracht in de eerste helft van de vorige eeuw en beschrijft dat als stevig en warm om te dragen, met een mooi kraagje en knopen.

een van de ontwerpen van Christa van der Meer (foto: Omroep Zeeland)

De vier ontwerpers vormen sinds 2014 samen het collectief 'Das Leben am Haverkamp'. De projecten waren te zien tijdens de Salone del Mobile in Milaan, de London Fashion Showcase, Boom City in Chengdu in China, de Dutch Design Week en in de openingsshow van de Amsterdam Fashion Week vorig jaar.

Muts van ontwerper Gino Anthonisse (foto: Omroep Zeeland )

De nieuwe inrichting van de modezalen met de ontwerpen van 'Das Leben am Haverkamp' is te zien tot volgend jaar mei.