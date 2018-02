Oemoemenoe sluit roerige week af met eerste zege ooit in Kampioenspoule

Oemoemenoe - Waterland (foto: Mirjam Wasterval)

De wedstrijd begon na een minuut stilte ter nagedachtenis aan Willem Adriaanse, mede-oprichter van Oemoemenoe, die eerder deze week overleed. Oemoemenoe stelde in de eerste helft al orde op zaken met een 25-5 ruststand en ging na rust op dezelfde voet verder. Met een 44-15 overwinning kreeg de thuisploeg wat het verdiende. In de reguliere competitie was Oemoemenoe ook al te sterk voor Waterland, in september werd het 64-0 voor de Zeeuwen.



Door deze zege passeert Oemoemenoe de Noord-Hollanders in de stand en staat het vierde in de Kampioenspoule. Volgende week wacht hekkensluiter De Bassets, dat nog geen punt heeft kunnen pakken.

