Invallers helpen Kloetinge langs Oranje Wit

Maarten van Vooren (foto: Ron Quinten)

Het leek een typische 0-0 wedstrijd te worden, want het duurde lang voordat er gescoord werd. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat beide ploegen met een 0-0 stand gingen rusten. Ook na rust bleef het lang 0-0 en dat noopte trainer Marcel Lourens tot drie wissels met aanvallende intenties.

Het duurde niet lang voordat de ban gebroken was en Maarten Van Vooren de 0-1 kon aantekenen na een dieptepass van Daan Esser. Daarna ging het snel, want ook de 0-2 en 0-3 volgden elkaar rap op. Het was de andere invaller Joel Dekker die enkele minuten later zorgde voor de verdubbeling van de score. Slechts een minuut later was het opnieuw Maarten van Vooren die scoorde en de 0-3 eindstand bepaalde.

Vijfde overwinning op rij

Het was voor Kloetinge de vijfde competitiezege op rij, de ploeg heeft vooralsnog alle wedstrijden in de eerste klasse in het kalenderjaar 2018 gewonnen. Kloetinge is door de overwinning gestegen van de vierde naar de derde plaats in de stand en blijft meedoen om de play-offs.

Scoreverloop

0-1 Van Vooren (83)

0-2 Dekker (87)

0-3 Van Vooren (88)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van Keulen (Dekker/81), Mulder, Van der Poel, Daan Esser, De Bonte (Ozcan/75), Van den Dries (Van Vooren/75)