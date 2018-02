Deel dit artikel:











Tim Pleijte wint Zwaarste 10 van Zeeland

Na een periode vol blessureleed is Tim Pleijte uit Vlissingen helemaal terug van weggeweest. Na zijn vierde plaats van vorige week in de Grevelingencross was de 32-jarige loper uit Vlissingen tijdens de Zwaarste 10 van Zeeland de beste op de langste afstand in Burgh Haamstede. Hij voltooide de tien kilometer over een geaccidenteerd parcours in 37 minuten en 16 seconden. Ralph Wiessner uit Vlissingen en Boris de Bruijn uit Kloetinge vervolledigden het podium.

Tim Pleijte (foto: Omroep Zeeland) Bij de vrouwen pakte Laurey van den Berge uit Sommelsdijk de overwinning in een tijd van 42 minuten en 15 seconden. Ze was daarmee nipt sneller dan Annemiek van Kooten uit Wageningen. Carolien van de Kreeke uit Serooskerke finishte als derde in een tijd van 44 minuten en 50 seconden. Zwaarste 10 van Zeeland uitslag mannen 10 km 1. Tim Pleijte Vlissingen 37.16' 2. Ralph Wiessner Vlissingen 38.01' 3. Boris de Bruijn Kloetinge 39.03' Zwaarste 10 van Zeeland uitslag vrouwen 10 km 1. Laurey van den Berge Sommelsdijk 42.02' 2. Annemiek van Kooten Wageningen 42.15' 3. Carolien van de Kreeke Serooskerke 44.50'