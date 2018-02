Papegaai in de race als filmtalent Filmstarz 2018

Dit is het negende jaar op rij dat het project Filmstarz er is. Vandaag vond in Vlissingen bij Dok 41 de aftrap plaats. Dertien kandidaten pitchten hun filmidee bij de juryleden. Van die dertien gaan er uiteindelijk zes door naar de volgende ronde. Zij krijgen de komende tijd workshops over het schrijven van een filmscenario. Drie van hen zullen uiteindelijk onder begeleiding de film ook daadwerkelijk maken.

Hiphop met papegaai en psychiatrische patiënten

Marco de Winter kwam samen met een vriend en zijn papegaai Brico naar de pitchdag. Het team heeft als een idee om een serie te maken met de naam GGZ gaat los. In die serie willen ze hiphopmuziek maken met psychiatrische patiënten. Papegaai Brico zal dienen als mascotte.

Bo van Scheyen is coördinator van het project. Volgens haar kan iedereen met de technieken van tegenwoordig een film maken, maar is het nog niet zo makkelijk om ook een goed scenario te maken. Daar zullen de kandidaten de komende tijd in begeleid worden.

Dit team maakt kans om onder begeleiding een korte speelfilm te maken (foto: Omroep Zeeland)

Door naar de volgende ronde:

Anneke Wisse 22 jaar Biggekerke

Levy Geernaert 18 jaar Vlissingen

Pien Vroonland 19 jaar Borssele

Maarten Reijnierse 37 Oost-Souburg

Remco Texer 43 jaar Vlissingen

Jesse de Vries 39 jaar Middelburg