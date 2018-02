Deel dit artikel:











Van der Poel gaat op jacht naar 30e zege in Vestingcross

Mathieu van der Poel heeft in de Superprestige-veldrit van Middelkerke een 29e overwinning geboekt. De 23-jarige renner van Corendon-Circus reed al vroeg in de wedstrijd alleen op kop en kwam uiteindelijk met ruime voorsprong als eerste over de meet. Dat betekent dat hij morgen in de Vestingcross zijn 30e seizoenszege kan behalen.

Mathieu van der Poel (foto: Orange Pictures) Van der Poel heeft er de voorbije periode geen geheim van gemaakt dat hij al langer op die dertig overwinningen aast. Na zijn overwinning in Middelkerke komt dat doel nu heel dichtbij. Bij afwezigheid van wereldkampioen Wout van Aert is de kans groot dat Mathieu van der Poel de kaap van 30 overwinningen gaat ronden. Daarmee zou hij het record van de Belgische veldritlegende Sven Nys evenaren.