Uitslagen amateurvoetbal 17 februari

(foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse A

Nieuwe aanwinst Daniel Akindayini is de matchwinner bij Hoek door beide treffers aan te tekenen voor de Zeeuws-Vlamingen.

Stand Hoofdklasse A

Hoek stijgt een plaats op de ranglijst.

1e klasse B

Terwijl Bruse Boys al vroeg op een beslissende voorsprong stond, duurde het bij Kloetinge tot de 83e minuut voordat er gescoord werd. Bruse Boys blijft nog wel op de laatste plaats staan, maar verkleint het gat tot nummer voorlaatst SHO tot twee punten.

2e klasse E

Koploper De Meeuwen gaat fors onderuit in de derby in en tegen Oostkapelle. SSV'65 neemt de tweede plaats over van Nieuwdorp.

3e klasse A

RCS laat twee belangrijke punten liggen tegen Dauwendaele en ziet het gat met koploper Yerseke oplopen tot zes punten.

3e klasse B

Hekkensluiter ZSC'62 ziet het gat met nummer voorlaatst Rillandia slinken tot twee punten en mag weer hoop hebben op handhaving.

4e klasse A

De twee titelkandidaten blijven winnen. Koploper Veere versloeg Hoedekenskerke en Luctor Heinkenszand haalde fors uit in Nieuwerkerk. Grote man bij de fusieploeg was Martijn Simonse, die vier keer scoorde. Tom Blomaard scoorde drie keer en maakte daarmee een gave hattrick.

4e klasse B

Twee Zeeuwse clubs wonnen vandaag. Dat waren de Thoolse clubs SPS en Stavenisse.

Hoofdklasse A vrouwen

De vrouwen van IJzendijke verliezen opnieuw en zijn in 2018 nog puntloos. De Zeeuws-Vlaamsen zakken naar de voorlaatste plaats in de stand.

