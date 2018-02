'Bekend worden als DJ is vooral jezelf promoten'

DJ Jailo leert de fijne kneepjes aan DJ Timo (foto: Omroep Zeeland)

De 15-jarige Timo uit Vlissingen was de gelukkige, want hij kreeg alle aandacht van DJ Jailo. Timo is al een aantal jaren bezig als DJ Timo op feestjes en partijen, maar hij wil echt doorbreken. Het liefst staat hij over een paar een jaar in clubs en op grote festivals.

Volgens DJ Jailo wordt je pas bekend wanneer je veel bezig bent met jezelf verkopen. "Je moet actief zijn op social media, maar ook naar feesten gaan waar je graag zou willen draaien." Jailo maakt tijdens de avond duidelijk dat je met alleen goeie muziek er niet komt.

Kunstbende

De masterclass wordt georganiseerd door Kunstbende Zeeland. Jonge DJ's tussen de 12 en 18 jaar mochten meedoen als voorbereiding aan een DJ- contest van Kunstbende. DJ Timo gaat daar ook zeker aan meedoen en heeft al wat voorbereiding gedaan.