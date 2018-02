Groene Ster verliest top-4 uit zicht na nieuwe nederlaag

Achraf Laabich scoorde tegen TPP (foto: Paul ten Hacken)

Groene Ster startte nog goed in Rotterdam, want al vroeg in de wedstrijd opende Achraf Laabich de score. Via Salim Sandee was de ploeg van trainer Samir Yaqoobi zelfs dicht bij de 0-2, maar bij rust was de stand gelijk. Felix Verhaar scoorde voor TPP.

Hattrick

Na rust kreeg Groene Ster kansen om opnieuw op voorsprong te komen, maar weer was het Verhaar die scoorde (2-1). Zes seconden voor het laatste fluitsignaal maakte diezelfde Verhaar zijn hattrick compleet en hij bepaalde de eindstand op 3-1.

Door de nederlaag staat Groene Ster nu op de achtste plaats in de eredivisie. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen landskampioen t Knooppunt op het programma.