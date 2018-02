Mokerslag voor korfballers Swift in kampioensrace

In een nerveuze openingsfase (Oranje Wit strijdt nog tegen degradatie) vielen de doelpunten moeizaam. Toch wist Swift bij de stand van 4-8 als eerste een mooi gat te slaan en was er weinig aan de hand voor de Walcherse formatie. Lang kon de ploeg niet genieten van de voorsprong, want in een periode van tien minuten waarin Swift niet scoorde kwam Oranje Wit langszij. Bij rust stond Swift wel weer voor (10-12), maar het spel liet te wensen over.

Weinig doelpunten

Swift is de ploeg met verreweg de meeste gescoorde doelpunten in de Overgangsklasse, maar daar was ook na rust weinig van te merken. Oranje Wit kwam snel langszij en sloeg halverwege de tweede helft een gat (20-15). Swift probeerde in de slotfase wat het kon, maar kwam niet meer dichterbij. De eindstand van 21-18 betekent de derde nederlaag van het seizoen en de tweede tegen Oranje Wit.

Met nog één speelronde te gaan staat Swift nu tweede. Alleen de kampioen promoveert naar de hoofdklasse. Op 10 maart speelt Swift thuis tegen HKC. Concurrent SDO neemt het in de eigen hal op tegen GKV. Alleen als SDO verliest en Swift wint is de ploeg uit Middelburg kampioen.