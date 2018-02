Deel dit artikel:











Brand in schuur in Clinge

In een schuur aan de Klinkerstraat in Clinge heeft vannacht brand gewoed. Het vuur brak rond 01.15 uur uit, een klein uur later meldde de Veiligheidsregio Zeeland het vuur onder controle te hebben.

Brand in schuur in Clinge (foto: HV Zeeland) De schuur waar de brand woedde, was leeg, net als het bijbehorende woonhuis. In de schuur van 20 bij 10 meter lag stro. De koeien die achter de schuur stonden, liepen geen gevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.