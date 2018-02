Brian van Goethem stapt met luchtweginfectie af in Ronde van Oman

Brian van Goethem (foto: Omroep Zeeland)

Van Goethem liet zich in de eerste etappe van de Ronde van Oman al goed zien. De renner van de Roompot-Nederlandse Loterijploeg zat in die rit al gelijk goed mee in een vroege vlucht. In het algemeen klassement speelde van Goethem, geen rol van betekenis. Van Goethem stond voorafgaand aan de vijfde etappe op de 116e plaats in het algemeen klassement.