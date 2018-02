Deel dit artikel:











Vrouw in auto beroofd

In Vlissingen is een vrouw (36) beroofd in haar auto. Ze had zojuist getankt bij een benzinestation aan de Gerbrandystraat. Toen ze wilde wegrijden stapte een man in op de passagiersstoel.

Politieauto's op de Slikkenburgseweg in Breskens. (foto: HVzeeland) De vrouw vluchtte de auto uit. De man ging er vandoor met de handtas en een tas vol boodschappen. De tassen werden even later teruggevonden in een tuin in de buurt. Daar lagen ook de meeste spullen van de vrouw. Een buurtonderzoek leverde verder niets op. De man is nog voortvluchtig.