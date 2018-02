Deel dit artikel:











Auto naar de sloop na ongeluk Sluiskiltunnel.

Een man (20) uit IJzendijke is gisteravond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in de Sluiskiltunnel. Hij reed in de richting van de Westerscheldetunnel toen hij door onbekende oorzaak ineens begon te slingeren.

(foto: Omroep Zeeland) De auto raakte eerst de linkerkant van de tunnelwand, toen de rechter en kwam vervolgens opnieuw tegen de linkerkant tot stilstand. De auto raakte daarbij zo beschadigd, dat deze rijp is voor de sloop. Volgens de politie zat er nauwelijks profiel op de banden. Hoofdwond De bestuurder is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Een andere inzittende raakte niet gewond. Vanwege bergingswerk was de noordbuis van de Sluiskiltunnel een uur afgesloten.