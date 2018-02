Deel dit artikel:











LIVE Kijk nu naar de uitzending rondom de Brico Cross in Hulst

De beste veldrijders ter wereld strijden vandaag in Hulst om de winst in de tweede editie van de Brico Cross. Omroep Zeeland is er de hele middag live bij. Om half twee begint de uitzending op Omroep Zeeland televisie waarin zowel de wedstrijd bij de vrouwen (start 13.45 uur) als die bij de mannen (start 15.00 uur) te zien is. Wie worden de opvolgers van Mathieu van der Poel en Sanne Cant? Of slaan ze zelf weer toe?

Een fragment uit de Brico Cross van vorig jaar (foto: Orange Pictures) De wedstrijden zijn alleen op televisie en radio te volgen. In verband met rechten is de uitzending niet via de Omroep Zeeland app en internet te volgen. Samenvatting 's avonds Vanavond kan je na het nieuws van 18.00 uur naar een uitgebreid samenvatting kijken, aangevuld met reacties van deelnemers, organisatie en toeschouwers. Wil je echt niks missen van de Brico Cross, volg dan de Facebookpagina Fietsen in Zeeland. De wereldtop van de veldrijders ploetert zondag door de modder in Hulst, gaat over de vestingwallen omhoog en omlaag en fietst dwars door de molen heen.