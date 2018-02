Laura Verdonschot verrassende winnares Brico Cross

(foto: Omroep Zeeland)

Meteen vanaf de start waren de twee grootste favorieten, Maud Kapteijns en Sanne Cant redelijk goed weg, maar het was Manon Bakker die na de start aan de leiding reed. Zij kwam als eerste door na de eerste ronde. Maar de voorsprong werd niet echt groter, want ook na de tweede ronde kwam Bakker nog als eerste door, zij het met slechts enkele seconden voor op de nummer twee Laura Verdonschot. Zij wist in de derde ronde samen met Ellen van Loy bij Bakker te komen. Dit trio was maar kort bij elkaar, want voor Ellen van Loy ging het te langzaam, want zij ging er vandoor. Ook Verdonschot liet Bakker achter zich. Voor Manon Bakker ging de kaars langzaam uit.

Met Sanne Cant ging het niet goed. Na de 3e ronde kwam ze door op 44 seconden van de leidster Ellen van Loy. Voor Laura Verdonschot was het lastig om het kleine gaatje achter koploopster Van Loy te dichten. Het verschil werd nooit echt groot, maar het lukte de renster van Marlux uiteindelijk toch om de aansluiting te bewerkstelligen. In de voorlaatste ronde ging Verdonschot er op en erover en was de renster uit Lommel de eenzame koploopster. Ellen van Loy gaf zich nog niet gewonnen, maar kwam ten val en zag het gaatje met Verdonschot groeien. Terwijl Bakker verder wegzakte was het Ceylin del Carmen Alvarado uit Rotterdam die oprukte naar de derde plaats. Maud Kapteijns kwam uiteindelijk als vierde over de finish.

Eerste overwinning

Het was voor Verdonschot de eerste overwinning van het seizoen. Haar beste prestatie was de tweede plaats in het Belgisch kampioenschap. Vorig jaar eindigde ze nog als derde in Hulst en dus ligt deze koers haar wel. "Het is een heel technisch parcours, en dat bevalt me wel". Ze was blij dat ze aan het eind van het seizoen toch nog een overwinning behaalde, want "mijn WK was totaal mislukt.:

