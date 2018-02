Van der Poel wint opnieuw Brico Cross Hulst

Mathieu van der Poel boekte in Hulst zijn dertigste zege van het seizoen (foto: Omroep Zeeland)

Meteen bij de start was Mathieu van der Poel als snelste weg en sloeg hij een gaatje op zijn achtervolgers. David Merlier en David van der Poel waren de twee eerste achtervolgers. Terwijl Merlier terugviel was het Michael Vanthourenhout die zich goed voelde en samen met David van der Poel de achtervolging inzette. Maar alle pogingen ten spijt, lukte het niet om Mathieu van der Poel bij te halen. Het verschil was halverwege koers tussen Mathieu van der Poel en Vanthourenhout zo'n halve minuut in het voordeel van de Nederlands kampioen.

Pech David van der Poel

Halverwege de wedstrijd was het David van der Poel die met pech aan zijn ketting terugviel waardoor de Belg Eli Iserbyt bij hem kon aansluiten. Ook Tom Meeusen sloot aan bij deze twee rijders. Michael Vanthourenhout hield dapper stand maar moest in de voorlaatste ronde van fiets wisselen en zag bij de doorkomst bij de finish dat het verschil met koploper Van der Poel inmiddels 35 seconden was. Op nog geen vier seconden daarachter kwam het trio Iserbyt, Meeusen en Laurens Sweeck door.

Kwartet

Deze vier renners kwamen kort daarna samen maar konden Mathieu van der Poel niet meer bedreigen. Het groepje viel wel door verschillende demarrages uit elkaar maar het was Mathieu Van der Poel die zijn tweede zege op boekte rij in de Brico Cross en pakt daarmee zijn 30ste overwinning van het seizoen. Van der Poel kwam over de finish met in zijn hand een bordje met daarop het getal 30. Mathieu van der Poel is nu mede-recordhouder met Sven Nijs met 30 seizoenzeges. Nijs vestigde dat record in 2007. Laurens Sweeck eindigde als tweede en Tom Meeusen werd derde.

Runhaar

De enige Zeeuwse deelnemer bij de mannen, Marvin Runhaar uit Kapelle haalde het einde van de wedstrijd niet. Halverwege moest hij de koers verlaten.

Brico Cross Hulst

uitslag mannen 1. Mathieu van der Poel Nederland 52.29' 2. Laurens Sweeck België + 0.15'

3. Tom Meeusen België + 0.20'





Vanavond om 18.10 uur is bij Omroep Zeeland op televisie een uitgebreide samenvatting van de Brico Cross in Hulst te zien

