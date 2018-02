GOES pakt belangrijke en ruime zege op Gemert

Erwin Franse juicht na een doelpunt voor GOES (foto: René van der Vliet)

GOES liet eerder dit seizoen al zien dat het van Gemert kan winnen; in september werd het in Goes 2-1 voor de ploeg van Rogier Veenstra. Gesterkt door dit gegeven begonnen de Goesenaren sterk aan de wedstrijd. Na een klein kwartier spelen zette aanvaller Erwin Franse een één-twee op met spits Wissel, die door Franse koel afgerond werd. Enkele minuten later werd Gemert voor het eerst gevaarlijk; een schot van Ron Jansen raakte de lat. De rest van de eerste helft werd vooral gekenmerkt door de vier gele kaarten die de scheidsrechter moest uitdelen.



Na rust nam GOES afgetekend afstand van de thuisploeg. Erwin Franse scoorde na 57 minuten zijn tweede, wederom na een combinatie met Daniël Wissel. Hierna raakte Gemert het volledig kwijt; de goal van Franse werd opgevolgd door een treffer van Jan Paul van Hecke, die de 0-3 binnentikte uit een hoekschop. Een minuut later zette aanvaller Leyten van Gemert een late tackle in op Jop Dekker, waardoor Leyten het veld met rood moest verlaten. Jan Paul van Hecke maakte ook zijn tweede van de middag, net als bij de 0-3 promoveerde hij een hoekschop tot doelpunt. Als afsluiter mocht invaller Ray Kroon nog scoren; Daniël Wissel zorgde met zijn derde assist van de wedstrijd voor een niet te missen kans voor Kroon, die de 0-5 eindstand op het bord zette.



Door de ruime overwinning passeert GOES tegenstander Gemert op de ranglijst en staat het nu op de vijfde plaats in de Hoofdklasse B.

Scoreverloop:

0-1 Franse (14)

0-2 Franse (57)

0-3 Jan Paul van Hecke (60)

0-4 Jan Paul van Hecke (70)

0-5 Kroon (79)





BIJZ: Leyten (Gemert) rode kaart (61/harde tackle)



Opstelling GOES: Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke (Wolff/73), Dekker, Hollemans, De Winter (Kroon/78), De Vlieger (Van de Woestijne/73), Franse, Wissel, Kabwe Manengela