Uitslagen amateurvoetbal zondag 18 februari

In de Hoofdklasse B hebben GOES en Vlissingen een goede middag gehad. GOES won met 0-5 bij Gemert en Vlissingen won in eigen huis met 2-0 van UDI'19. In vijfde klasse won Sluis met 7-0 van het nog puntloze Corn Boys. Jens Pyfferoen maakte maar liefst zes treffers.