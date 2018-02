Carnaval gedaan? Op de Snis nog niet...!

Het is intussen traditie dat het Zeeuwse carnaval wordt afgesloten in Ossenisse. Al bijna dertig jaar rijdt de stoet een week na het officiële carnavalsweekend door het dorp aan de Westerschelde. En er kwam een pak volk op af...

'Het is mooi geweest'

Na een paar dagen uitrusten staan de deelnemers weer met frisse zin aan de start. Toch is het voor de meesten wel mooi geweest, zoals bij een mevrouw die een kleine trekker bestuurt van een carnavalswagen: "Na deze dag is het voor mij echt klaar."

De raad van 11 van Ossenisse met alleen maar dames. (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen de datum is afwijkend, maar ook de Raad van Elf is bijzonder te noemen. Waar het normaal alleen mannen zijn die met een steek op het hoofd de polonaise lopen, bestaat de raad in Ossenisse uit alleen maar dames. Het hoofd van de Raad is dan ook geen prins, maar Prinses Margaretha.

De stoet trok vanaf Zeedorp naar Ossenisse (foto: Omroep Zeeland)

Carnavalsstichting d'Ossekoppen is gestart in 1989. Voor deze tijd was er geen carnaval in het dorp van ruim 300 inwoners. Het was toen nog de gewoonte van de wagenbouwers uit de streek, om op de zondag na het reguliere carnaval de optocht van Kieldrecht, net over de grens in België te bezoeken. Nadat deze optocht eind jaren 80 niet meer gehouden werd, is er op Ossenisse het initiatief ontstaan om hier de zondag na het reguliere carnaval een optocht te organiseren. Sinds die tijd rijdt er elke zondag na carnaval een optocht vanaf Zeedorp door Ossenisse. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van carnavalsstichting d'Ossekoppen.