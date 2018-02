DZK lijdt nederlaag in Amsterdam

De Zeeuwse Kust (foto: Omroep Zeeland)

Volgens trainer Pim Bekkers was het een terechte nederlaag. "We kwamen tekort, zowel sportief als qua mankracht." Bekkers kon zondagmiddag over slechts acht spelers beschikken, "en ook de komende periode wordt het lastig om een ruimere selectie op de been te brengen", aldus de coach. Hierdoor reiken de ambities van DZK ook niet verder dan de Top 6 van de ranglijst. Na de wedstrijd van vanmiddag staan de Vlissingers op de derde plaats op zes punten van koploper Haerlem.

Topscorer bij de Walcherse formatie was Lennard Bril die voor drie treffers tekende voor De Zeeuwse Kust.