Zeeland wordt wakker: Brico Cross, nog één keer carnaval en ongeval Sluiskiltunnel

Mathieu van der Poel boekte in Hulst zijn dertigste zege van het seizoen (foto: Omroep Zeeland)

Brico Cross Hulst

Gisteren werd de tweede Brico Cross in Hulst gereden. De Nederlander Mathieu van der Poel legde het parcours over en langs de vestingwallen van Hulst het snelste af en boekte zijn dertigste zege van dit seizoen. Laura Verdonschot was de snelste vrouw.

De raad van 11 van Ossenisse met alleen maar dames. (foto: Omroep Zeeland)

Nog één keer carnaval in Ossenisse

Alle carnavalsspullen zijn afgelopen week overal al opgeruimd en opgeborgen, maar niet in Ossenisse. Daar werd gisteren alles nog één keer uit de kast getrokken en reden de carnavalswagens van de omliggende dorpen uit door de straten.

(foto: Omroep Zeeland)

Auto total loss

Een man (20) uit IJzendijke is zaterdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in de Sluiskiltunnel. Hij reed in de richting van de Westerscheldetunnel toen hij door onbekende oorzaak ineens begon te slingeren.

Zonsondergang op het strand bij Westkapelle (foto: Miranda Flipse via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Bewolkt en in de loop van de dag valt er motregen of wat lichte regen. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid, stijgt de temperatuur naar 6 à 7 graden.