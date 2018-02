Kabinet trekt miljoenen uit voor transport kernafval Petten naar Covra

Opslagloods bij de COVRA (foto: Omroep Zeeland)

In Petten in Noord-Holland worden stoffen gemaakt om kanker te behandelen. Het afval zit in vaten die vaak in slechte staat verkeren, en soms is niet eens duidelijk wat erin zit. Het vorige kabinet zette ook al geld opzij om het kernafval op te ruimen, maar dat was niet genoeg. Het bedrijf dat de reactor in Petten uitbaat, kan de kosten van de opruimoperatie niet zelf opbrengen.

Het geld komt uit een nieuw fonds voor 'regionale knelpunten'. Bij aantreden trok het kabinet 950 miljoen euro uit voor dit fonds. Ook Zeeland krijgt geld uit dit fonds, hoeveel wordt pas later bekend gemaakt.

Welvaart en leefbaarheid verbeteren

Het fonds is niet alleen bedoeld voor het opruimen van kernafval, maar om de leefbaarheid te verbeteren en de welvaart te verbreden. Zo ontvangen de Caribische gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba 30 miljoen euro om armoede op de eilanden te bestrijden en de infrastructuur te verbeteren en krijgt ruimtevaartcentrum ESTEC in Noordwijk 40 miljoen euro om de ruimtevaart voor Nederland te behouden.