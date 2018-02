'Fietswrakvissen is genieten met volle teugen'

Matthieu loopt minimaal één dag per week langs het water op zoek naar kleine stukjes fiets die opvallen. "Als het zonnetje schijnt en je hebt laag water, dan zie je nog weleens een band uitsteken of een remhandel of stuur en dan weet je voldoende", legt hij uit. Als Matthieu iets ziet gooit hij zijn haak daar in het water in de hoop de fiets zo snel mogelijk op de kant te kunnen trekken.

Ik hijsen, hijsen, hijsen. Uiteindelijk kreeg ik het net een beetje boven water en bleek het een rode Honda motor te zijn." Matthieu Jobse, de fietswrakvisser van Middelburg

De Middelburger denkt dat hij in de afgelopen jaren zo'n 300 fietsen uit het water heeft gehaald. Na het opvissen zet hij ze op de kant om te drogen en laat hij de gemeente weten dat ze langs moeten komen om de tweewielers te halen. "Anders worden ze weer in het water gegooid, dat heb ik ook weleens meegemaakt. Stom hè. Wanneer zouden de mensen eens gaan stoppen om fietsen en fietswrakken in het water te gooien?"

Winkelwagentjes en een rode motor

Natuurlijk haalt Matthieu ook regelmatig andere voorwerpen uit het water. Meestal zijn dat winkelwagentjes die hij dan weer netjes terugbrengt, maar één keer trok hij tot zijn stomme verbazing een motor naar boven. "Ik kon het bijna niet optillen. Ik hijsen, hijsen, hijsen. Uiteindelijk kreeg ik het net een beetje boven water en bleek het een rode Honda motor te zijn."

"Dit is wel een hele oude" (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn meerdere redenen waarom de fietswrakvisser zo veel moeite doet om het water van zijn woonplaats schoon te maken. Ten eerste vindt hij het sneu voor de fietseigenaren van wie gestolen fietsen in het water verdwijnen, ten tweede voor het milieu en de dieren die in en rond het water leven. Daarnaast wil hij de weg onderwater vrij maken voor de rondvaartboten.

Matthieu is tegen verspilling

Het leven van de Middelburgse fietsvisser staat sowieso helemaal in het teken van de tweewieler. Als hij niet op zoek is naar fietsen, repareert hij ze. Dat doet Matthieu via zorginstelling Emergis bij het werkleerbedrijf 'Gered Gereedschap'. De vaardigheden die hij hier opdoet, komen hem thuis goed van pas. Als hij echte wrakken tegen komt op zijn fietswrakkenjacht, neemt hij ze mee naar huis. Voor hergebruik van de nog bruikbare onderdelen, want Matthieu is tegen verspilling.

"Je moet er wel wat voor over hebben" (foto: Omroep Zeeland)

Voorbijgangers die Matthieu aan het werk zien, reageren enthousiast op zijn fietsvisserskunsten. "Jazeker. Dat is genieten met volle teugen. En ik heb van de gemeente ook een compliment gekregen", besluit hij trots.

Op pad met fietsvisser Matthieu Jobse