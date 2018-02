Partij voor Zeeland: 'Stop subsidie ZB Planbureau'

ZB Planbureau (foto: Omroep Zeeland)

De motie volgt op de kritiek die het ZB Planbureau eind januari kreeg nadat bleek dat er in het gepresenteerde rapport de Staat van Zeeland foute informatie stond. Het Planbureau beweerde in dat rapport dat 28.000 Zeeuwen hun dorp de afgelopen acht jaar zouden hebben verruild voor de stad. In werkelijkheid waren het er 6.000.

De kwestie leidde in de politiek tot veel commotie. Een aantal Statenleden vroeg zich anderhalve week geleden zelfs openlijk af of het planbureau nog wel bestaansrecht heeft. Het onderwerp zou toen worden besproken in de Statencommissie Economie, maar omdat de agenda overval was kwam het daar niet meer van.

'Niemand zit er op te wachten en niet bereid fouten toe te geven'

Nu komt de Partij voor Zeeland met haar motie. Volgens de partij maakt het planbureau rapporten waar niemand op zit te wachten. En als ze de fout in gaan, zoals bij de Staat van Zeeland, dan zijn ze nauwelijks bereid om hun fouten toe te geven. Het bibliotheekgedeelte van de ZB moet zijn subsidie wel gewoon blijven krijgen, vindt de Partij voor Zeeland.

