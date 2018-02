'Zieke' kat blijkt beschoten te zijn

Op een foto die de kliniek op Facebook heeft gezet, zijn de kogeltjes goed te zien. Inmiddels zijn er vijf kogels verwijderd. De overige veertien zitten op plekken waar het weghalen van de kogels zo veel schade op kan leveren, dan ze laten zitten beter is. Volgens de dierenarts is de toekomst van het dier daardoor onzeker. "De kat heeft weinig eetlust. Waarschijnlijk door de hagelkogel die in de neus zit", zegt een medewerker.

Op het eerste gezicht had de dierenarts niet door dat het huisdier beschoten was. "Vanaf december zijn er al gezondheidsklachten, maar de wondjes van de hagelkogels waren gecamoufleerd door huid en haartjes. Een van de bolletjes is gaan zweren en toen hebben we de de rest ook ontdekt door röntgenfoto's te maken."

(foto: Dierenkliniek Sas van Gent)

De eigenaar van de kat heeft geen aangifte gedaan bij de politie, maar de dierenpraktijk plaatste wel een oproep op Facebook. "We willen mensen waarschuwen. Zeker omdat er in dit geval gericht is geschoten", sluit de medewerker af.