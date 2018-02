​'Zeeland is niet sexy als het gaat om elektrisch rijden'

Op iedere 10.000 auto's in Zeeland rijden er maar 13 elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Buiten Zeeland is dat een stuk hoger. Daar rijden er op iedere tienduizend auto's gemiddeld 26 elektrisch.

Hybride auto

Harry Buijs is ondernemer en rijdt met zijn hybride auto door de provincie. Die hybride auto rijdt voor een klein deel elektrisch. Zodra de accu op is schakelt de auto zelf over op benzine of diesel.

In Zeeland zijn de laadplekken te minimaal om op te laden en constant elektrisch te rijden." Harry Buijs, ondernemer

Voor Buijs is het dit jaar tijd om een andere auto aan te schaffen. Hij wil graag een volledig elektrische auto maar dat zit er volgens hem niet in. "In Zeeland zijn de laadplekken te minimaal om op te laden en constant elektrisch te rijden. En daarbij heb ik daar ook helemaal geen tijd voor."

Berekening volledig elektrische auto's

Personenauto's Waarvan elektrisch Dat zijn er per 10.000 auto's Nederland 8.222.974 21.115 26 Zeeland 197.551 260 13

Jan Willem de Voogd is eigenaar van een autozaak en krijgt van veel klanten te horen dat ze wel volledig elektrisch zouden willen rijden maar dat nog niet aandurven. En daar hebben ze zo hun redenen voor. "Veel mensen kijken er tegenop want de voorzieningen zijn er gewoon niet."

Zeeland is niet sexy

Het gaat volgens de Voogd dan om het aantal publieke laadpalen. "Er is echt te weinig en er moet iets aan gedaan worden. Want op dit moment is Zeeland niet sexy als het gaat om elektrisch rijden."

Als je kiest voor een exoot zoals een Tesla dan heb je nu een goed bereik maar dat is voor de meeste mensen niet weggelegd." Jan Willem de Voogd, autoverkoper

Volgens Jan Willem de Voogd werkt het kleine bereik van de elektrische auto ook niet mee in Zeeland. Op een accu kan je rond de 200 kilometer rijden, als je het rustig aan doet. "Ja als je kiest voor een exoot zoals een Tesla dan heb je nu een goed bereik maar dat is voor de meeste mensen niet weggelegd."

Overheid moet bijspringen

Net als andere autobedrijven verwacht Jan Willem dat ook de andere elektrische auto's uitgerust zullen gaan worden met een sterkere accu en een groter bereik. En dan wordt het interessanter voor de gemiddelde Zeeuw. Al moeten volgens de Voogd de overheden dan wel gaan zorgen voor meer publieke laadmogelijkheden in straten en wijken.