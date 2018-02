Dertig hulpverleners én traumahelikopter op pad na valse 112-melding

(foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Politie, brandweer en ambulance reden tegen tien uur gisteravond met verschillende eenheden naar de Jacob Klaaijsenstraat. Zelfs de traumahelikopter steeg op om hulp te bieden. Op locatie aangekomen, bleken de bewoners van niks te weten en vertelden ze dat er niks was gebeurd. Voor de zekerheid is er toen nog poolshoogte genomen in de Jacob Catsstraat, maar ook daar bleek geen brand te zijn.

Misdrijf

De politie noemt het op haar website zeer kwalijk dat de hulpverleners met spoed onnodig werden opgeroepen. Het doen van een valse aangifte of melding is een misdrijf en wordt bestraft. De politie is dan ook een onderzoek naar deze valse melding en de melder gestart.