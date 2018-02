Champagne Charlie viert jubileum in de sneeuw

Champagne Charlie is een zeskoppige roots & bluesband met nummers in het Engels en in het Nederlands. De afgelopen 30 jaar veroverde de band een vaste plaats in het blues-, jazz- en folkcircuit.

Met concerten in binnen- en buitenland heeft Champagne Charlie een trouwe schare fans aan zich weten te binden. De liefhebbers in Zwitserland die de band al jaren volgen werden vorige week beloond met een bezoek.

Het complete gezelschap van Champagne Charlie streek neer in Zwitserland om voor de fans te spelen, maar ook om door de sneeuw te wandelen en lekker te eten. "Het was fantastisch", zegt zanger Sjef Hermans. "Het is een feest om met elkaar muziek te maken en met elkaar op stap te gaan."

Sjef Hermans over 30-jarige band Champagne Charlie

Sjef Hermans belooft dat de Zeeuwse fans niet worden vergeten. Er komt nog een jubileumtournee door de provincie, en er zijn plannen voor een groot jubileumconcert.

Lees ook: