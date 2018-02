Deel dit artikel:











Doorstart voor eigenaar van getijdencentrale

Waterturbinebouwer Tocardo heeft een doorstart gemaakt. Dat meldt de curator. Het bedrijf is vooral bekend van de getijdencentrale in de Oosterschelde. In januari ging het bedrijf failliet.

Turbines getijdencentrale (foto: Omroep Zeeland) Tocardo plaatste in 2015 vijf turbines tussen de pijlers van de Oosterscheldekering, waarmee stroom wordt opgewekt. Het bedrijf uit het Noord-Hollandse Den Oever kampte de laatste twee jaar met een terugloop aan investeerders. Volgens curator Alexander Claus blijven vijftien van de twintig banen behouden. Voor de details over de doorstart en de nieuwe investeerders verwijst hij naar het bedrijf zelf. Tocardo begon in 1999 onder meer samen met ECN een onderzoek naar de mogelijkheden van getijdenstroom. In 2005 leverde dat een eerste prototype op en in 2008 een installatie met de eerste testturbine. Bij het bedrijf werken momenteel 22 mensen. Lees ook: Tocardo (van de getijdencentrale) is failliet verklaard