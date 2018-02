Tekort aan laadpalen voor auto's in Zeeland

Als we die cijfers vertalen naar Zeeland zouden er 655 laadpalen moeten zijn in de provincie. Dat zijn er maar 410. In Zeeland rijden gemiddeld de helft minder elektrische auto's rond dan in de rest van Nederland.

De 410 laadpalen zijn niet evenwichtig over de provincie verdeeld. Hoe noordelijker in de Provincie, hoe meer laadpalen. Schouwen-Duiveland en Goes hebben het hoogste aantal van 67 en Hulst komt met slechts 9 laadpalen helemaal achteraan in de rij. Dat kan ook aan het betrekkelijke isolement van Hulst liggen.

200 Kilometer op een volle accu

Wie voor zijn werk buiten de gemeente van een auto afhankelijk is, heeft daar al gauw grote afstanden te overbruggen. En dan is een volle accu waar je in het gunstigste geval 200 kilometer mee kan rijden, te weinig. De rit via Antwerpen of anders via Terneuzen kan voor een auto met een beperkte actieradius een te grote omweg worden. Maar op Schouwen wonen en werken in Rotterdam is die actieradius van 200 kilometer wel goed haalbaar.

Op de kaart

En toch zijn er ook Zeeuwen die wel volledig elektrisch rijden. Vaak zijn het ondernemers met een eigen bedrijf die zowel thuis als bij het bedrijf een laadmogelijkheid hebben. Maar er zijn ook uitzonderingen. Han de Kam is met pensioen, heeft een vrijstaand huis en een eigen laadmogelijkheid. "Het is fantastisch maar ik ben mij ook wel bewust van de mogelijkheden die ik heb. Als je in een rijtje woont kun je moeilijk een snoer over de stoep gaan leggen. Dus dan zou het goed zijn dat je daar in zo'n buurt laadpalen hebt."

Geen snoertje met stekker uit het raam

Jan Willem de Voogd heeft een eigen autobedrijf en merkt diezelfde problemen. "Een oplossing zou zijn dat er meer laadpunten bij komen. Als je bijvoorbeeld in een appartement woont kun je moeilijk even een snoertje met stekkertje uit het raam hangen. Dus moet er op de parkeerplaats die bij zo'n complex zit gewoon voldoende laadgelegenheid zijn."

Overheid moet bijspringen

Toch denkt de Voogd dat het aantal publieke laadpunten, in de komende jaren, in Zeeland wel zal gaan toenemen. "Ik verwacht binnen twee a drie jaar dat er elektrische auto's op de markt gaan komen met een groter bereik waardoor het aantrekkelijker wordt voor mensen. Maar dan zullen de overheden wel moeten zorgen voor meer laadmogelijkheden."

