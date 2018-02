Busmaatschappij Connexxion past dienstregeling opnieuw aan

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

Connexxion laat in een reactie weten dat met de nieuwe dienstregeling de aansluiting op andere lijnen beter wordt en de structurele drukte in de bussen afneemt. Ook wordt met de wijziging het Middelburgse Arnestein en het Sloegebied in Vlissingen-Oost beter bereikbaar. Een deel van de wijzigingen is vorige maand al ingevoerd en een deel gaat donderdag in. In de tabel hieronder is een overzicht van de wijzigingen te zien.

Wijzigingen per 22 februari

Buslijn Wijzigingen 628

Vertrektijd van rit 7 vanaf Zierikzee busstation is 3 min later, zodat er op Zierikzee Sas een aansluiting ontstaat op lijn 133 uit Bruinisse. Hierdoor wordt de drukte tussen lijn 132 en lijn 628 verdeeld. Op dit moment is vooral lijn 132 (rit 22) zeer druk, vanwege de vele overstappers op Zierikzee Sas 581 Rijdt voortaan door naar de Scheldepoort in het Sloegebied. Ook komt er een extra rit in de ochtend vanaf het busstation Middelburg naar de Diodeweg op Arnestein. De laatste rit s middags vertrekt 10 minuten eerder vanaf het station. Zo wordt de buurtbus aantrekkelijker.

Wijzigingen doorgevoerd op 21 januari