600 euro boete voor bezit stroomstootwapen

Een 19-jarige man uit Ritthem is veroordeeld tot een boete van 600 euro, omdat hij een stroomstootwapen in zijn auto had liggen. De politie hield de man in de nacht van zaterdag op zondag aan in Middelburg. De taser is in beslag genomen.

(foto: Foto EPA) De man is door het Openbaar Ministerie berecht aan de hand van de zogenoemde ZSM-werkwijze. Dat wil zeggen dat er sprake is van versnelde rechtspraak.