Middelburgse ingenieur verkozen tot 'Aanstormend Talent' van 2018

De broers Jan en Korné Walhout en partners (Korné met cheque in hand) (foto: Omroep Zeeland)

Walhout is samen met zijn broer eigenaar van het ingenieursbureau Walhout Civil BV in Middelburg. Het bureau was onder meer betrokken bij de berging van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia. Ook vroeg de Nederlandse overheid hen te helpen bij de herstel van havens, vliegvelden en wegen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius na de verwoestende orkanen Irma en Maria.

In een reactie laat het KIVI weten dat Walhout bezit over een "grote kennis op het grensvlak tussen het maritieme en de waterbouwkunde" en dat hij daarbij innovaties aan toevoegt zoals "vernieuwende digitalisering".

Zeeuwse PioniersPrijs

Het is niet de eerste keer dat Walhout een prijs ontvangt voor zijn werkzaamheden. Vorig jaar won zijn bedrijf de Zeeuwse PioniersPrijs 2017. Die prijs wordt uitgereikt aan een persoon, onderneming of organisatie in of uit Zeeland die zich heeft weten te onderscheiden en daarmee een positief beeld gaf over de provincie en de kansen in Zeeland.

