Koekhappen met een afvalgrijper

Het was een idee van Rubbens om op deze manier de schoonmakers te belonen. "De mensen van Dethon hebben gisteren na de cross al geprobeerd de bekers op te ruimen met afvalgrijpers bij de biertent. Toen dacht ik: "kijk die mensen doen hun werk zo, en de stadsomroeper van Hulst gaat daar op dezelfde manier mee om", lacht Rubbens.

De koek werd in een kommetje gelegd en met de grijper naar de mond van de 'prikker' gebracht die vervolgens de koek naar binnen kon schuiven. Gelukkig was de grijper wel schoon: "sommigen zeggen Jan, heb je daar gisteren de hondendrollen mee opgeprikt? Nee hoor, ze zijn gewassen en spic en span om de mensen te bedanken voor hun bijdrage", zegt Rubbens.

Uitdelen van koeken aan opruimers Vestingcross

Aan het werk

Na de lekkernij moesten de mannen wel weer aan het werk. Frank vond dat niet erg. "Het is leuk om een keer iets anders te doen", zegt hij. Zijn collega Richard had het ook naar zijn zin en had niet verwacht dat hij iets lekkers zou krijgen. "Het was voor mij een verrassing dat we een koek kregen vanochtend, maar wel heel leuk initiatief."

De hele dag zullen de mannen nog bezig zijn met het schoonmaken van het terrein. De afvalknijper wordt weer gebruikt om bekers, dopjes, karton en papier in de kliko te deponeren. "Dit is wel de goede volgorde, eerst de koeken uitreiken en daarna kan je de grijper natuurlijk gewoon weer gebruiken waar die eigenlijk voor bedoeld is", zegt Rubbens. Aan het einde van de dag zal Hulst weer helemaal opgeruimd zijn en is er niks meer te merken van het feest van afgelopen weekend.