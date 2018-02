Mathieu van der Poel geeft toeschouwers waar voor hun geld

Ochtenddrukte

De Vestingcross trok 's ochtend al veel bezoekers. Niet alleen familie en vrienden waren aanwezig bij de jeugdwedstrijden, maar ook veel Hulstenaren en wielerliefhebbers. "We willen juist de jeugdwedstrijden graag zien, omdat je die nooit te zien krijgt op tv", verklaart de Zeeuwse wielerlegende Jo de Roo. "Het is genieten vandaag."

Om en nabij de 15.000 toeschouwers waren aanwezig bij de Vestingcross (foto: Omroep Zeeland)

Bondscoach Gerben de Knegt was voor het eerst aanwezig bij de Vestingcross en is onder de indruk. "Het decor is hier schitterend", vertelt hij. "In de ochtend is er al publiek. Het is een zware cross in een leuke setting. Dat kunnen we in Nederland wel gebruiken."

Niet alleen de doorgewinterde veldrijders kregen de kans om kennis te maken met het parcours. Ook de lokale wielerliefhebbers mochten twee rondes rijden over het parcours. "Ik had meegedaan met een prijsvraag en kreeg op die manier de kans om Hulst op een andere manier te beleven", zegt Jordy Leenknecht. "Normaal mag je niet over de stadswallen rijden, dus dit is een unieke en fantastische belevenis."

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel boekte in Hulst zijn dertigste zege van het seizoen (foto: Omroep Zeeland)

's Middags waren de ogen met name gericht op Mathieu van der Poel. Hij maakte zijn favorietenrol waar en evenaarde met zijn dertigste seizoenszege het record van voormalig veldrijder Sven Nys. "Fantastisch dat Mathieu van der Poel heeft gewonnen", jubelde een fan van Mathieu van der Poel na afloop. "Ik kom uit Hulst en kijk normaal enkel veldrijden op tv, maar het is fantastisch dat we de veldrijders nu ook een keer in Zeeland kunnen zien. Volgend jaar kom ik weer."

