Bouw grootste zonnepark van Nederland volgende maand van start

In Vlissingen-Oost wordt eind februari gestart met de bouw van het grootste zonnepanelenpark van Nederland. Het Solarpark Scaldia, dat al meer dan een jaar vertraging opliep, moet in augustus klaar zijn en in september de eerste stroom gaan leveren.

zonnepanelen (foto: Omroep Zeeland) 30.000 huishoudens Op het park verrijzen de komende maanden meer dan 140.000 zonnepanelen die 30.000 huishoudens van energie kunnen voorzien. Het park heeft een oppervlakte van ongeveer 85 voetbalvelden. De bouw van het zonnepanelenpark kost meer dan 40 miljoen euro. De bouw van het park liep meer dan een jaar vertraging op door de nieuwe netaansluiting van netwerkbedrijf Enduris die er moet komen. Om de opgewekte stroom straks naar de huizen en bedrijven te krijgen, moet het park aangesloten zijn op een dergelijk net. In de buurt waar het park gebouwd wordt, liggen wel aansluitingen, maar die zijn vrij oud. Daarom is besloten om een nieuwe aansluiting aan te leggen. Voordat met de start van die aansluiting begonnen kan worden eind deze maand, moest de afgelopen maanden alles nog achter de tekentafel ontworpen worden en liep er een aanbestedingsprocedure voor het aanleggen van de aansluiting. Delfzijl Als eind deze maand wordt begonnen met de bouw van de netaansluiting, starten in april de voorbereidingen voor het plaatsen van de eerste zonnepanelen. De panelen komen op palen te staan van twee meter hoog. Het grootste zonnepanelenpark van Nederland ligt momenteel nog in Delfzijl. Daar staan op een oppervlakte van ongeveer 65 voetbalvelden 120.000 zonnepanelen. Lees ook: Grootste zonnepark vertraagd, 220.000 zonnepanelen in de wacht

