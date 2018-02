'Minder afval in onze bak bespaart geld'

(foto: Omroep Zeeland)

"Als we onze container minder vaak aan de straat zetten, is dat goed voor onze portemonnee. Dus wij zijn al zeker een jaar fanatiek bezig met het scheiden van ons afval", zegt een van de bezoekers van de informatieavond. "Het milieu is belangrijk maar dat je er ook mee kunt besparen, motiveert natuurlijk."

100 kilo per jaar

Maandagavond is de eerste informatieavond in een reeks gehouden over de nieuwe manier van afval inzamelen. De gemeente Goes heeft de ambitie dat de inwoners van gemiddeld 250 kilo restafval naar 100 kilo per jaar gaan. Om dat te bereiken zet Goes in op het gescheiden inzamelen van afval. Vanaf juli gaan inwoners betalen voor het restafval, iedere keer als ze een container laten legen wordt dit via een chip geregistreerd.

Plastic, papier, glas, groente-, fruit- en tuinafval, drankenkartons en textiel hoeven niet meer bij het restafval in Goes. Volgens de gemeente hoort zelfs 92 procent van het afval niet in de grijze container thuis. Inwoners kunnen een grote groene bak krijgen voor gft-afval en er komen 20 extra voorzieningen voor kunststof en drankenkartons.

Chip in container

Per 1 juli gaat de gemeente Goes proefdraaien met het zogeheten Diftar-systeem. Inwoners krijgen dan een nieuwe grijze rolcontainer van 240 liter met een chip die registreert hoe vaak die bak geleegd wordt. Diftar is een manier van afvalinzameling waarbij inwoners een basistarief betalen dat lager is dan de huidige afvalstoffenheffing. Daarnaast moet er extra betaald worden voor elke keer dat de container voor het restafval wordt geleegd.