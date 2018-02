Zeeuwse zorginstellingen kritisch over bezuinigingen bij bezoek minister

Minister De Jonge op werkbezoek 2 (foto: Omroep Zeeland)

Wijkcafé's

Zo gaf Gabriëlle Davits van zorginstelling SVRZ de minister mee dat wijkcafé's voor ouderen onmisbare voorzieningen zijn. En juist die worden nu wegbezuinigd. De wijkcafé's zijn ontmoetingsplaatsen, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen kaarten of biljarten en koffie drinken. Nu er geen bejaardentehuizen zijn, zijn deze voorzieningen onmisbaar.

De minister zei hierop dat de zorginstellingen maar moeten onderhandelen met de gemeenten. Die hebben extra geld ontvangen voor dit soort voorzieningen.

Daar kwamen de grootste zorgen van de Zeeuwse zorgbestuurders op neer: ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, maar tegelijkertijd is er flink bezuinigd op de voorzieningen om dat mogelijk te maken. Op thuiszorg, huishoudelijke hulp en wijkverpleging is bezuinigd.

Ineens minder uren zorg als het slechter gaat

Ruben Leijnse van zorginstelling Zorgstroom gaf een ander knelpunt aan: zodra ouderen zo zware zorg nodig hebben dat zij naar een verpleeghuis mogen, wordt per direct het aantal uren zorg verminderd. Vanaf het moment van de indicatie 'verpleeghuis' gelden namelijk andere aantallen zorguren. In de praktijk krijgen ouderen in de periode dat zij wachten op een plaats in het verpleeghuis al minder uren zorg.

Minister Hugo de Jonge erkent het probleem en wil dit aanpakken: "Het kost me een paar maandjes. Voor de zomer heb ik een plan."

'We moeten de samenleving weer aan de praat krijgen'

De minister hield in zijn speech voor CDA-leden in verpleeghuis 't Gasthuis in Middelburg een pleidooi voor meer gemeenschapszin. "We moeten de samenleving weer aan de praat krijgen." Nu het aantal ouderen enorm toeneemt, is het nodig dat mensen meer naar elkaar gaan omzien. De Jonge deed een oproep aan de CDA-politici in de zaal om de "samenleving te helpen zichzelf te organiseren." Het vrijwilligersnetwerk in Sint Annaland 'Anna zorgt' roemde hij, zulke initiatieven moeten gemeentebestuurders stimuleren en faciliteren.

Radioverslag van bezoek minister Hugo de Jonge van Ouderenzorg aan Zeeuwse zorgbestuurders