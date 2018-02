Zeeland wordt wakker: werkbezoek Zeeuwse minister, afvalscheiding en grootste zonnepanelenpark

Minister Hugo de Jonge toen hij nog een kleine jongen in Zaamslag was (foto: Hugo de Jonge)

Werkbezoek minister met Zeeuwse roots

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is geboren in Bruinisse, maar het grootste deel van zijn jeugd bracht hij door in Zaamslag. Daar leerde hij fikkie steken, brommer rijden en vuurwerk afsteken.

(foto: Omroep Zeeland)

Afvalscheiding loont

Wie vanaf 1 juli in Goes de container met restafval minder vaak laat legen, bespaart op de kosten van het afval inzamelen. En dat motiveert mensen, zo bleek maandagavond tijdens een informatieavond over de nieuwe manier van afval inzamelen.

zonnepanelen (foto: Omroep Zeeland)

Zonnepanelenpark

In Vlissingen-Oost wordt eind februari gestart met de bouw van het grootste zonnepanelenpark van Nederland. Het Solarpark Scaldia, dat al meer dan een jaar vertraging opliep, moet in augustus klaar zijn en in september de eerste stroom gaan leveren.

Zonsondergang Zuidhavenpoort Zierikzee. (foto: Arvid Houmes)

Het weer

Vanmorgen zijn er nog flink wat wolkenvelden. De zon komt dan ook maar af en toe tevoorschijn. Vanmiddag krijgt de zon wat meer ruimte. Het blijft droog en het wordt maximaal 6 graden. De noordoostenwind waait zwak tot matig. Komende nacht is het helder en daarbij vriest het licht. Morgen is het zonnig winterweer met in de middag wederom een graad of 6.