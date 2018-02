Zeeuwse kinderen schitteren in film over het boerenleven

Filmmaker Janet van den Brand filmde meer dan een jaar het leven van de kinderen op de boerderij. Het resultaat is een 70 minuten durende documentaire die is genomineerd voor een Kristallen Beer voor beste jeugdfilm op het festival.

In de film zie je het dagelijks leven van de kinderen op de boerderij. Het meehelpen op het bedrijf is ze met de paplepel ingegoten. Koen Brouwer uit Kerkwerve was de inspiratiebron voor de filmmaker. Zijn verhaal over de varkens die hij verzorgt maakte grote indruk op haar.

Ik had nooit gedacht dat ik het zou kunnen, dat ik ze zou kunnen laten slachten. Maar anders zou ik nooit 'knorries' kunnen houden later." Koen Brouwer

Koen heeft moet leren dat beesten waar hij van houdt geslacht worden als het hun tijd is. Dat vindt hij moeilijk maar hij weet dat hij anders nooit het veebedrijf kan overnemen.

De vier kinderen komen van verschillende boerenbedrijven. Bij Koen in Kerkwerve zijn het koeien en varkens. Jeanine uit Zonnemaire woont op een schapenboerderij. De ouders van Daan Rentmeester in Wolphaartsdijk leven van de akkerbouw en die van Sven uit Wemeldinge zitten in de fruitteelt.

Het bedrijf overnemen

Er is een inmiddels een jaar verstreken sinds de opnames van de film. De boerenzonen en boerendochter zitten nu alle vier op het voortgezet onderwijs in Goes. Ze zijn blij met de film al vinden ze dat ze wel veranderd zijn sindsdien. Eén ding is niet veranderd, ze willen nog steeds het bedrijf van hun ouders overnemen later.

Op 24 februari worden op het filmfestival in Berlijn de winnaars bekendgemaakt en weten we of de documentaire Ceres in de prijzen is gevallen.