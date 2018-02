Motorrijden in Zeeland populair

Motorrijders in Vlissingen (foto: Tim Adriaanse via Omroep Zeeland Flickr)

In Drenthe wonen de meeste motorrijders. Zeeland volgt op de voet met 127 rijbewijsbezitters per duizend inwoners. In totaal hebben 38.940 Zeeuwen een motorrijbewijs. In de gemeente Noord-Beveland wonen de meeste motorrijders, de minste motorrijders vind je in de gemeente Middelburg.

Motorrijbewijsbezitters per duizend inwoners in Zeeland

Gemeente Motorrijbewijsbezit per duizend inwoners Borssele 153 Goes 118 Hulst 129 Kapelle 147 Middelburg 108 Noord-Beveland 159 Reimerswaal 128 Schouwen-Duiveland 136 Sluis 126 Terneuzen 117 Tholen 119 Veere 141 Vlissingen 120

Zeeuwse zuinigheid?

In Zeeland staan er 19.715 motors geregistreerd, oftewel bijna één motor per twee Zeeuwse rijbewijsbezitters. Zeeuwen zijn zuiniger op hun motor dan de Zuid-Hollanders, die vervangen hun motor twee keer sneller dan Drenten en Zeeuwen. Het BOVAG legt de oorzaak niet bij Zeeuwse zuinigheid, maar trekt de conclusie dat Randstedelingen een motor vooral als functioneel gebruiksvoorwerp zien en dat de motor op andere plekken in het land meer dient als hobby en voor recreatiedoeleinden.