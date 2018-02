Vaste gasten brengen miljoenen in het laatje voor Zeeland

Zeeland telt 115.000 vaste gasten. Dit is gelijk aan zo'n 30 procent van de Zeeuwse bevolking. Jaarlijks slapen ze zes miljoen nachten in hun stacaravan, op de seizoensplaats, in de tweede woning of op hun boot. Dat wisten we al, maar wie de vaste gast is, wat hij hier doet en uitgeeft en wat hij van Zeeland vindt, dat was nog niet goed onderzocht. Nu staat het in het rapport van het kenniscentrum.

Nederlandse vijftigplussers

De vaste gast is voornamelijk ouder dan vijftig jaar, en komt vooral uit Nederland (56%). Een kleiner deel komt uit Duitsland (32%) en België (11%). Hij geeft gemiddeld vijftien euro per persoon per dag uit. Belgische vaste gasten geven meer geld uit: negentien euro per dag. Duitsers zijn zuiniger met dertien euro per dag. In totaal geven ze ruim 184 miljoen euro uit.

Henk van Zandbeek komt uit Vught en kocht tien jaar geleden een huisje in Breskens. Als Nederlandse vijftigplusser is hij een doorsnee 'vaste gast'. "Toen ik hier kwam, was ik meteen om. Ik werd verliefd op de omgeving." Verbeterpunten heeft hij niet echt, maar zijn kleindochter vindt dat de wifi beter kan.

Naast de dagelijkse uitgaven hebben vaste gasten ook jaarlijkse kosten aan hun accommodatie, dat ligt tussen de 2400 euro bij een seizoenplaats tot 4700 euro bij een tweede woning. Zo dragen de vaste gasten bij aan de leefbaarheid van Zeeland. Simpel gezegd: zonder hen zou de plaatselijke supermarkt misschien moeten sluiten of zouden Zeeuwen meer belasting moeten betalen. Vaste gasten zorgen samen voor ruim 1500 extra banen in de provincie.

Bestedingen van vaste gasten in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De vaste gast is tevreden in onze provincie. Wel zegt 44% graag wat minder te willen betalen: voor de staplaats of pacht. Zo'n 15% noemt wifi of een verwarmd zwembad een verbeterpunt. Het rapport is mede geschreven in opdracht van de Zeeuwse recreatiesector. Die zegt aan de slag te gaan met de uitkomsten.