Dader dodelijke schietpartij Oostburg moet zes jaar de cel in

Bloemen bij het café waar Sirwan Kassan begin maart vorig jaar doodgeschoten werd. (foto: Omroep Zeeland)

De 21-jarige schutter uit Zoetermeer schoot vijf keer op de 24-jarige Kassan. Drie kogels werden in zijn lichaam teruggevonden. De verdachte, die licht verminderd toerekeningsvatbaar werd verklaard, zei dat hij uit noodweer handelde. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde hem voor doodslag.

Celstraffen voor de andere drie verdachten

Er stonden nog drie mannen voor de rechter in deze zaak. Een 28-jarige Bressiaander moet zes jaar de cel in voor doodslag, met aftrek van voorarrest. Ook kreeg hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Hoewel hij niet geschoten heeft, wordt hij door de rechtbank wel als dader aangemerkt. Hij is een achterneef van de schutter.

Een derde verdachte is een 21-jarige man uit Breskens. Hij moet 180 dagen de cel in, waarvan 60 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Na aftrek van zijn voorarrest blijft dan alleen de voorwaardelijke straf over.

De vierde, minderjarige verdachte, werd vrijgesproken van medeplichtigheid aan doodslag. De jongen werd verdacht van het leveren van het wapen, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. De rechtbank verklaart hem verminderd toerekeningsvatbaar. Omdat bij hem thuis wel munitie werd gevonden, krijgt hij een taakstraf van 50 uur. Als hij dat niet naar behoren uitvoert, krijgt hij 25 dagen jeugddetentie.

Sirwan Kassan (foto: Omroep Zeeland)

Langdurige ruzie

Aanleiding voor de schietpartij met dodelijke afloop was een langdurige ruzie tussen één van de verdachten en het slachtoffer. Zij zouden vermoedelijk een conflict hebben over de handel in softdrugs. Tijdens de laatste ruzie op 3 maart bij café de Drie Musketiers in Oostburg werd de verdachte uit Zoetermeer erbij geroepen. Hij droeg een pistool bij zich. De Zoetermeerder had een wapen bij zich, omdat hij naar eigen zeggen, de verstandigste van de groep was en geen vijanden in deze omgeving had.

Hij zegt geschoten te hebben omdat hij bij de ruzie werd aangevallen. Volgens zijn advocaat heeft zijn cliënt gehandeld uit noodweer en zelfverdediging.

De familie van Sirwan Kassan had tienduizenden euro's schadevergoeding gevraagd, zoals voor kosten voor een herdenkingsdienst in Irak waar de familie vandaan komt.

