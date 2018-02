Moord Anjelierenlaan in juni voor de rechtbank

Rechtbank Middelburg (foto: OZ)

Eigenlijk had de inhoudelijke behandeling van de zaak eind november al plaats moeten vinden, maar dat werd toen uitgesteld. De zaak liep vertraging op omdat de expert in deze zaak van het Nederlands Forensisch instituut is overleden. Daar is nu een vervanger voor gevonden, maar die kan in juni pas naar de Middelburgse rechtbank komen voor toelichting. Die toelichting is nodig volgens een van de advocaten van de verdachten. Zo moet volgens hem nog duidelijk worden of het slachtoffer ook door een ongeluk om het leven kan zijn gekomen.

Verdachten

Er zijn twee verdachten in deze zaak die beiden op de dag van de moord zijn gearresteerd. Eén van hen zit vast en wordt verdacht van moord. De andere verdachte mag de zaak in vrijheid afwachten, omdat van hem wordt gedacht dat hij alleen schuldig is aan roof. De zaak kwam vandaag weer pro-forma voor de Middelburgse rechtbank.