Zes jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeluk Noordgouwe

De man uit Dreischor die in de zomer van 2016 in Noordgouwe een motorrijdster doodreed, moet zes jaar cel in en mag tien jaar niet rijden. Het gerechtshof in Den Bosch heeft hem vandaag veroordeeld tot die straf. Eerder veroordeelde de Middelburgse rechtbank de man tot dezelfde straf.

Ongeluk bij Noordgouwe in juli 2016 (foto: Omroep Zeeland) De motorrijdster en haar man zaten samen op een motor die in juli 2016 op de Kloosterweg bij Noordgouwe werd aangereden door een bestelbus. De bestuurster overleed ter plekke aan haar verwondingen. Haar man raakte ernstig gewond. De bestuurder van de bestelbus bekommerde zich niet om de slachtoffers en maakte zich uit de voeten. Hij meldde zich pas later bij de politie. De automobilist zou veel te veel hebben gedronken en bovendien geen geldig rijbewijs hebben gehad. Lees ook: Hoger beroep: 6 jaar voor dodelijk ongeluk Noordgouwe

