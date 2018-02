Vrijspraak in geruchtmakende zaak rond 'gifmoord'

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ)

De zaak kwam in 2011 voor het eerst voor de rechter. De rechtbank in Middelburg sprak de vrouw toen vrij. Daarna werd ze in hoger beroep door het gerechtshof in Den Bosch toch veroordeeld tot zeven jaar. De beschuldiging was toen niet moord, maar zware mishandeling met de dood tot gevolg. Maar na deze uitspraak kwam de zaak nog voor de Hoge Raad en die bepaalde dat de zaak opnieuw moest worden behandeld.

Het slachtoffer was Ad van den Dool (60) uit Kattendijke, een weduwnaar die in 1998 hertrouwde met de verdachte die hij op zakenreis in Rusland had ontmoet.

Verdachte heeft altijd ontkend

De vrouw heeft altijd ontkend dat zij de hand had in de dood van haar man. Na zijn dood werd vastgesteld dat hij een zwak hart had. Ook bleek dat hij behalve het haargroeimiddel ook veel alcohol en nog zeker één ander middel in zijn lichaam had.

