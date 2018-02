Politie doet onderzoek naar branden in Kloosterzande

Inmiddels is de huurwoning leeg, voorheen woonde er een man van in de twintig. De auto die voor het huis stond was vermoedelijk van zijn vriendin en ook deels uitgebrand.

Omwonenden maken zich zorgen en voelen zich onveilig. "Ik woon hier 48 jaar en we hebben altijd een leuke buurt gehad, maar de afgelopen vijf jaar is er heel veel veranderd. Ik ben nooit niet bang geweest, maar ik vind dit zeer onveilig", aldus een omwonende.

Op 7 januari rukte de brandweer 's avonds uit voor een schuurbrand in de Hyacintstraat. Een kleine maand later, op zondag 4 februari, stond er midden in de nacht bij dezelfde woning een auto in brand. Vrijdag 9 februari was het weer raak, een buitenbrand. Op 17 februari kwam de brandweer opnieuw in actie, deze keer voor metingen, er bleek een verhoogde concentratie gas in de woning te zijn. Gisteravond volgde de vijfde uitruk naar het adres, toen bluste de brandweer een binnenbrand.

Onderzoek gestart

Op 15 februari brandde in de Leliestraat, op zo'n twee minuten lopen van de Hyacintstraat, een bestelbus uit. De politie startte toen een onderzoek om te kijken of er sprake was van brandstichting en deed een oproepje aan mogelijke getuigen.

De politie is een onderzoek naar de reeks meldingen gestart en kan inhoudelijk nog niet op de zaak ingaan.